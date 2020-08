DAYDREAMER, anticipazioni puntata mercoledì 5 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di mercoledì 5 agosto 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 5 agosto 2020Sanem si impegna per riuscire al meglio nella sua nuova fatica lavorativa: girare una pubblicità nel suo quartiere con il doppio ruolo di attrice e regista. Tuttavia, la ragazza si ingelosisce quando vede arrivare le modelle che devono recitare con lei, ossia delle ragazze russe bellissime e altissime; grazie alla complicità di Melahat (che deve truccarle e pettinarle), le fa rendere inguardabili. Dopo essere riuscita nel suo intento, Sanem recita quindi al loro posto insieme a Deren, Ayhan e Aylin. Mevkibe e Nihat non fanno altro che controllare ... Leggi su tvsoap

