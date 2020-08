Day dreamer soap: le anticipazioni di martedì 4 Agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Cari lettori eccoci di nuovo con le nuove e importanti anticipazioni di Day dreamer soap ormai irrinunciabile per i fan Italiani. Oggi parleremo della puntata di martedì 4 Agosto, ricca di eventi e di decisioni quasi definitive. Ci eravamo lasciati ieri con Aylin che insieme al fidanzato Emre sta escogitando un piano per allontanare Sanem da Can. La madre di Sanem ha scoperto che il debito del negozio è stato già pagato dalla ragazza, mentre lei sostiene ancora che stava pagando ogni mese per estinguerlo. Can e Sanem invece stanno vivendo la loro storia d’amore, ma non alla luce del sole, perchè Sanem si sente in colpa per il segreto che gli sta nascondendo da troppo tempo. Leggi anche: Daydreamer soap Turca: le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : Day dreamer soap: le anticipazioni di martedì 4 Agosto #daydreamer #4agosto #staseraintv - CyFanpageitalia : RT @canyamanfanpag2: La trentanovesima puntata di Day Dreamer, ha totalizzato 2.493.000 spettatori pari al 20,8% di share. #DayDreamer #… - canyamanfanpag2 : La trentanovesima puntata di Day Dreamer, ha totalizzato 2.493.000 spettatori pari al 20,8% di share.… - Soo_sadlyx : @Antonie62668652 @Cinzy08_ Certo certo continuamo a lasciare perdere Demet dicendo che noi non la aspettiamo in Ita… - CanY_DemetOit : #Mediaset ha deciso di interrompere #DayDreamer durante la settimana di ferragosto per timore che la maggior parte… -