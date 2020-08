D’Amato: rispetteremo giudici, ma vaccino influenza ha importanza strategica (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “La vaccinazione antinfluenzale e’ strategica per la ripresa in sicurezza. Per la Regione Lazio e l’Unita’ di crisi Covid-19 la prossima campagna antinfluenzale e’ assolutamente strategica per la sanita’. Il Comitato tecnico scientifico ha ribadito l’importanza della vaccinazione influenzale nell’attuale contesto epidemico per l’effetto confondente che l’influenza stagionale puo’ avere nella diagnostica differenziale con Covid-19 e sottolinea l’assoluta importanza della vaccinazione agli operatori sanitari. Sminuire questo significa mettere a repentaglio la vita di anziani e persone fragili”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanita’ della ... Leggi su romadailynews

