Dalla Spagna: Braithwaite può lasciare il Barcellona. C’è l’interesse del West Ham (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mundo Deportivo, l’esperienza di Martin Braithwaite a Barcellona può ritenersi già conclusa. Dopo alcune ottime stagioni in Francia, con la maglia del Tolosa, l’attaccante danese potrebbe lasciare anzitempo la Catalogna. Le offerte non mancano e- Si legge sul quotidiano spagnolo- il West Ham sarebbe già pronto a sferrare un’offerta da 20 milioni per il calciatore classe 1991. Foto: sito ufficiale Barcellona L'articolo Dalla Spagna: Braithwaite può lasciare il Barcellona. C’è l’interesse del West Ham proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

