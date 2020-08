Dal pericolo Atalanta a Ibra, Verratti svela: “sarà dura eliminare i nerazzurri. Zlatan? E’ tornato quello del PSG” (Di martedì 4 agosto 2020) Due trofei messi in bacheca in queste ultime settimane, in attesa di rituffarsi sulla Champions League, che vedrà il PSG opposto all’Atalanta nei quarti di finale. Marco Verratti conosce bene i nerazzurri e non ha nessuna intenzione di sottovalutarli, a maggior ragione dopo un post-lockdown così esaltante, nel corso del quale la squadra di Gasperini ha perso solo una partita. Foto Getty / Emilio AndreoliInterrogato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Pescara ha espresso il proprio parere sulla Dea, mettendo in guardia i propri compagni: “conosciamo il valore dell’Atalanta come quello di tutte le otto squadre dei quarti. Sarà dura, ma è normale a questo livello della competizione. Credo che un’idea se la siano già ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Dal pericolo Animali abbandonati o in pericolo, quasi una denuncia al giorno alla Municipale ModenaToday “Conviveremo con il coronavirus per generazioni” (il virologo Giorgio Palù)

Roma, 4 ago. (askanews) – “II sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un’eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall’uomo”: è quanto afferma Giorgio Palù, 71 a ...

Le lezioni che abbiamo imparato in 6 mesi di coronavirus

A sei mesi dai primi casi di Covid-19 in Italia, è tempo di bilanci: non tutto è filato liscio, ovviamente, ma possiamo sfruttare quanto appreso per scongiurare i rischi di una seconda ondata Sono orm ...

