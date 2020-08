Cubano, addio. Paparazzata pazzesca: bacio in bocca, il nuovo amore super-vip di Casalino | Guarda (Di martedì 4 agosto 2020) Una Paparazzata clamorosa. Ci mette poco, Rocco Casalino, a consolarsi. Già, come è noto recentemente ha annunciato di aver rotto con José Carlos Alvarez, l'ex fidanzato Cubano rimasto invischiato nella vicenda del trading online. Ed ecco che a tempo record, almeno stando alle foto pubblicate da Chi di Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 5 agosto, il portavoce di Giuseppe Conte trova un altro. Il rotocalco pubblica le immagini esclusive della serata romantica, con tanto di bacio, di Casalino e Gabriele Rossi. Chi è costui? Attore, per anni è stata una presenza fissa al fianco di Gabriel Garko. I due hanno fatto una cena a lume di candela e una passeggiata nel centro di Roma. Dunque, la foto inequivocabile: pizzicati a baciarsi. Insomma, il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Cubano addio Addio a Eusebio Leal Spengler, intellettuale cattolico cubano. Il ricordo di Vasapollo e Martufi, la laurea hc della Lateranense Farodiroma L’Avana senza di lui…

Potremo abituarci all’idea di non vederlo camminare nella sua città, quella che ha salvato dal tempo? Come vivranno il suo addio tutte quelle persone, soprattutto gli anziani, ai quali stringeva la ...

Addio a Eusebio Leal Spengler, intellettuale cattolico cubano. Il ricordo di Vasapollo e Martufi

La morte di Eusebio Leal Spengler, “protagonista intellettuale militante del socialismo a Cuba e nel mondo rivoluzionario, patrimonio di tutta l’umanità”, è stata annunciata oggi dal Capitolo italiano ...

