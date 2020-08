Cristina Buccino molto sexy su Instagram dopo la rottura con Iannone (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) La prima FOTO da single di Cristina Buccino fa impazzire i fan su Instagram. La bella influencer di Castrovillari, che ha da poco rotto con il pilota Andrea Iannone, con il quale ha scelto di restare amica, ha postato uno scatto molto sexy in piscina. Decollete in bella vista, bikini molto attillato e forme da urlo in bella vista. La FOTO hot ha entusiasmato i suoi due milioni e mezzo di follower, che si sono scatenati nei commenti. Di seguito la FOTO: https://www.Instagram.com/p/CDW4WIUhhTD/?utm source=ig web copy link Leggi su sportface

