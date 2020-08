Cristiano Ronaldo via dalla Juventus, vuole andare al Paris Saint Germain (Di martedì 4 agosto 2020) . E’ questa la notizia che circola insistentemente nelle ultime ore. Dopo la Champions League, comunque vada, la Juventus rischia di perdere il suo giocatore simbolo. Cristiano Ronaldo infatti avrebbe espresso il desiderio di abbandonare la società bianconera e la Serie A per andare al … Leggi su viagginews

GracenoteLive : ?? - Most goals in Europe's top 5 leagues in 2019/20 36 - ????Ciro Immobile 34 - ????Robert Lewandowski 31 - ????Cristian… - OptaPaolo : 24 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha portato più punti alla sua squadra con i gol realizzati in questo cam… - tuttosport : Cristiano #Ronaldo e #Sarri, patto dei 40 gol: la #Juve punta #Lisbona - gesalquadrato : E questo porta l'Inter dal secondo posto dietro al buco del culo di Cristiano Ronaldo al secondo posto dietro al bu… - LelloPinto : Cristiano Ronaldo non è contento. Adesso. Oggi. 04/08/2020. E venerdì sera a mezzanotte????? -