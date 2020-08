Cristiano Ronaldo, il campione portoghese è “frustrato e stanco della Juventus”: futuro in Francia al Paris Saint-Germain? (Di martedì 4 agosto 2020) “stanco, frustrato“. Addirittura “incompreso“. Dopo due stagioni in bianconero, Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus già da quest’estate. A metterlo nero su bianco è il magazine France Football, che segue da vicino il campione portoghese. Neanche a dirlo, la destinazione suggerita dalla prima firma del settimanale francese Thierry Marchand è il Paris Saint-Germain. Secondo il retroscena svelato dalla rivista transalpina, Cr7 sarebbe stato pronto a fare armi e bagagli in direzione Francia già lo scorso inverno. Ma solo l’esplosione della pandemia di coronavirus avrebbe bloccato la sua ambizione. Anzi, il “suo sogno”. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

OptaPaolo : 24 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha portato più punti alla sua squadra con i gol realizzati in questo cam… - GracenoteLive : ?? - Most goals in Europe's top 5 leagues in 2019/20 36 - ????Ciro Immobile 34 - ????Robert Lewandowski 31 - ????Cristian… - tuttosport : Cristiano #Ronaldo e #Sarri, patto dei 40 gol: la #Juve punta #Lisbona - Ciro9010 : @JuventusTV ke dicono cristiano Ronaldo se stufato della juve no so cosa succede mi sento un po deluso ?????????????? - NicoLabra_25 : RT @Gazzetta_it: La @SerieA assegna gli #Oscar del campionato. Trionfa #Dybala e #CR7 resta fuori! -