Cresce l’offerta di Abbonamento Musei: quindici nuovi siti in Valle d’Aosta (Di martedì 4 agosto 2020) Continua a Crescere Abbonamento Musei, ampliando la sua offerta sempre di più. Altri nuovi quindici siti entrano a far parte del museo più grande d’Italia, con l’ingresso all’interno del circuito di alcuni tra i luoghi di interesse più significativi della Valle d’Aosta. La decisione di inserire questi nuovi siti entro agosto – commenta Simona Ricci, direttore dell’Associazione Abbonamento Musei – è frutto della volontà di sostenere e incoraggiare il turismo nostrano, in particolare quello di prossimità, quest’estate più che mai. Si aggiungono, tra gli altri, il Castello di Introd, con la sua peculiare ... Leggi su laprimapagina

