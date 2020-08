Covid, un milione e mezzo di italiani infettati. 6 volte di più rispetto ai casi ufficiali (Di martedì 4 agosto 2020) Dai test sierologici i veri numeri del virus. Tasso di letalità rivisto al ribasso: 2,5%, in linea con gli altri Paesi. Sud quasi immune. Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con… - fanpage : Allarme Covid in California, mezzo milione di casi e 200 morti solo nelle ultime 24 ore - cominif : RT @SignorErnesto: NB: in quei posti dove 3.20 dollari al giorno sono una manna dal cielo, muoiono 1 milione e mezzo di bambini l'anno per… - MicheleBotta7 : @PaolaTavernaM5S La destra quando mai ha detto che il Covid non esiste? ?? Quello che la popolazione, che lei chiama… - fabio_brenna : RT @SignorErnesto: NB: in quei posti dove 3.20 dollari al giorno sono una manna dal cielo, muoiono 1 milione e mezzo di bambini l'anno per… -