Covid Hospital Napoli, si allarga l’inchiesta. Tra gli indagati anche la dirigente dell’ufficio di gabinetto della Giunta regionale (Di martedì 4 agosto 2020) Nell’inchiesta della procura di Napoli sui Covid Hospital in Campania non ci sono solo il consigliere regionale Luca Cascone, fedelissimo del presidente Vincenzo De Luca, il presidente della Soresa Corrado Cuccurullo (la Centrale per gli acquisti in sanità) e un manager dell’Asl. Fra gli indagati c’è anche Roberta Santaniello, dirigente dell’ufficio di gabinetto della Giunta regionale, accusata di turbativa d’asta. Negli ultimi giorni sono scattati in Regione perquisizioni e sequestri di computer, tablet e cellulari. Nel mirino degli inquirenti c’è l’appalto da 18 milioni per la realizzazione delle strutture ... Leggi su ilfattoquotidiano

La realizzazione dei Covid hospital prefabbricati completi di 72 posti letto in terapia intensiva a Napoli, Salerno e Caserta aveva rappresentato uno dei momenti centrali della strategia messa in camp ...

