Covid Hospital in Campania, perquisizioni e indagati: nel mirino i fedelissimi di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Covid-Hospital nel mirino della magistratura. La bomba era esplosa qualche giorno fa ma ora la procura di Napoli ha disposto oggi perquisizioni e sequestri di pc, tablet e cellulari: sotto la lente la struttura realizzata nel quartiere Ponticelli a Napoli con 72 posti di terapia intensiva strategici nel pieno dell'emergenza coronavirus. L'inchiesta è partita da alcune "criticità" ipotizzate "in relazione alle procedure di aggiudicazione e di esecuzione" dei lavori per la realizzazione dell'ospedale modulare. Così la gara da 15 milioni di euro aggiudicata dalla centrale regionale per gli acquisti Soresa con la procedura di somma urgenza dalla legge alla società padovana Med è finita nel mirino della magistratura insieme ai ...

