Covid-19, bollettino del 4 agosto: aumentano contagiati e guariti (Di martedì 4 agosto 2020) Il Covid-19 sembra non conoscere sosta nel mondo, con oltre 18 milioni di contagi. Ma i numeri nel nostro Paese continuano ad essere bassi anche se ci sono dati in risalita. In base al bollettino di oggi 3 agosto, come ha comunicato pochi istanti fa dalla Protezione Civile. in Italia abbiamo 190 contagiati, 5 persone … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ivl24_it : Covid-19 (4ago) | Bollettino ITALIA: 190 nuovi contagi e 5 nuovi decessi - Libero_official : Calano i decessi, ma il #coronavirus corre in (quasi) tutte le regioni: le uniche Covid-free #bollettino… - clikservernet : Covid. Il bollettino. Calabria, due positivi tra Crotone e Reggio. Un nuovo guarito - Noovyis : (Covid. Il bollettino. Calabria, due positivi tra Crotone e Reggio. Un nuovo guarito) Playhitmusic - - infoitinterno : Altri 7 casi di Covid in Puglia, 4 nel Foggiano. Ecco il bollettino epidemiologico del 4 agosto -