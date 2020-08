Cotral: ‘Da oggi uno specchio incluso a chi si ostina a non mettere la mascherina’. Ecco il motivo (Di martedì 4 agosto 2020) ‘Devi mettere la mascherina, non puoi salire sul bus senza’ – e poi la situazione è spesso degenerata. Spintoni, aggressioni verbali, fino ad arrivare – in alcuni casi – anche a quelle fisiche. Abbiamo sentito spesso di autisti di autobus aggrediti da chi proprio non ne voleva sapere di indossare la mascherina che – va ricordato – è obbligatoria sui mezzi pubblici. Leggi anche: Roma, ‘Devi mettere la mascherina’: ma 27enne nigeriana aggredisce l’autista e rompe il volante Ed è proprio per questo motivo che l’azienda Cotral ha deciso di riservare alcuni posti con uno specchio incluso. ‘Da oggi, posti riservati con specchio incluso a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

