"Cosa proviamo a fare i rigori se non arriviamo mai in area": ecco perché Edera e Millico furono puniti "Cosa proviamo a fare i rigori, tanto non arriviamo mai in area avversaria". ecco la frase incriminata, secondo quanto riportato da Tuttosport, che Vincenzo Millico e Simone Edera avrebbero pronunciato nel corso di un allenamento prima della partita interna contro la Roma, nella penultima giornata di campionato. Moreno Longo non ha ovviamente gradito e ha escluso i due dal match contro i giallorossi poi perso per 3-2.

