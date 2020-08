Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 4 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) I numeri coronavirus 4 agosto mostrano un assestamento dei nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri, dopo che nella scorsa settimana si era arrivati anche a contare oltre 300 nuovi pazienti covid in sole 24 ore. Nella giornata di oggi, infatti, i nuovi casi registrati dal ministero della Salute sono 190. Diminuisce drasticamente il numero delle vittime in una sola giornata: si è passati dai 12 decessi di ieri, ai 5 di oggi. In totale, fino a oggi si sono registrati 248.419 contagi totali e 35.171 decessi. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 3 agosto Numeri coronavirus 4 agosto, ... Leggi su giornalettismo

