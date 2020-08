Così lo Ius Culturae incrina l'asse Pd-M5s (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Una polemica con il Partito democratico sullo Ius Culturae, in questo momento, i Cinque Stelle se la sarebbero evitata volentieri: "Crimi si è espresso in maniera molto netta, ma non è il momento di fare polemica, questo. Però, se Delrio senza alcuna logica alza il tiro...", è il ragionamento che viene fatto all'interno del Movimento. Le priorità per i Cinque Stelle, insomma, sono altre: il Recovery Plan, certo, ma anche il taglio dei parlamentari e la legge elettorale, temi sui quali, sottolineano fonti pentastellate, "con il Pd si è creata una ottima collaborazione". La reazione dei Cinque Stelle Ci sono anche le modifiche ai decreti Salvini, "ormai dopo l'estate, sui quali si è raggiunto un accordo per rivederli alla luce delle osservazioni del Quirinale". Insomma, è la conclusione dei Cinque ... Leggi su agi

Sport_Mediaset : #SerieA, mai così tanti #rigori nella storia: frantumato il precedente record. 64 penalty più della scorsa stagione… - NicolaPorro : ?? Da oggi, sui #treni ad #altavelocità, doveva cessare il #distanziamentosociale. Roberto #Speranza l'ha impedito.… - marattin : L’obiettivo della politica economica italiana - e lo scopo del Recovery Fund - deve essere il “doppio 2%”. Scoprite… - ciummone : @Miti_Vigliero Se non facesse queste comparsate cos'altro gli resterebbe da fare? Bisogna capirlo! #facciamorete - bikermanfast : RT @Gianmar26145917: @PaolaTavernaM5S E il #Governodicialtroni che proroga lo #statodiemergenza senza emergenza e per crearla fa entrare mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Ius Che cos'è l'interlinguistica Pdf Libro - PDF NEWS Carpi Calcio News Così lo Ius Culturae incrina l'asse Pd-M5s

AGI - Una polemica con il Partito democratico sullo Ius Culturae, in questo momento, i Cinque Stelle se la sarebbero evitata volentieri: "Crimi si è espresso in maniera molto netta, ma non è il moment ...

Fiuggi 2, la regina dei sondaggi ora studia la svolta moderata

E del resto: cos’è quella varata da Matteo Salvini, che lascia definitivamente il recinto del nord per cercar voti al Sud, proprio tra i seguaci di Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia teme ...

AGI - Una polemica con il Partito democratico sullo Ius Culturae, in questo momento, i Cinque Stelle se la sarebbero evitata volentieri: "Crimi si è espresso in maniera molto netta, ma non è il moment ...E del resto: cos’è quella varata da Matteo Salvini, che lascia definitivamente il recinto del nord per cercar voti al Sud, proprio tra i seguaci di Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia teme ...