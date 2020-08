Corsa all’ecobonus auto. E con il decreto Agosto nuovi fondi per il settore (Di martedì 4 agosto 2020) Scatta la Corsa all’ecobonus auto. Nel decreto Agosto nuovi fondi per rifinanziare il bonus e rilanciare un settore in crisi. L’ecobonus auto funziona Solo nel primo fine settimana sono stati impegnati circa dieci dei cinquanta milioni messi a disposizione dal governo per il contributo all’acquisto di auto green o comunque poco inquinanti (di seguito la lista delle auto con lo sconto dell’ecobonus). Targa verde auto elettricheCorsa all’ecobonus auto L’ecobonus è partito lo scorso 1 Agosto e sarà valido fino al prossimo 31 dicembre. Dal Ministero avevano rassicurato sul fatto che non si sarebbe ... Leggi su newsmondo

