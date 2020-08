Coronavirus ultime notizie: quanti italiani hanno gli anticorpi. Lo studio (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: quanti italiani hanno sviluppato gli anticorpi per il Covid-19? I numeri sono emersi da uno studio condotto dall’Istat di concerto con il Ministero della Salute e sono stati accompagnati da una relazione indicativa che di fatto fa capire che è necessario continuare a essere prudenti e seguire le regole previste dal protocollo di sicurezza. Ma andiamo a chiarire meglio nei paragrafi seguenti.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: italiani con anticorpi Covid, quanti sono? Sono oltre 1 milione e 400 mila gli italiani che hanno sviluppato gli ... Leggi su termometropolitico

Nuova settimana che inizia all’insegna del Coronavirus, sono 195 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, 5 i decessi e 255 i guariti. A preoccupare però sono i focolai in Emilia Romagna e Ven ...Sono 248.229 i casi di coronavirus registrati in Italia al 3 agosto, per un incremento di 159 unità rispetto al 2 agosto. Le vittime salgono di 12 unità a 35.166. Sono stati effettuati 24.036 tamponi ...