Coronavirus, ultime notizie – L’Istituto di Sanità del Belgio: «È già arrivata la seconda ondata». In Germania +870 casi nelle ultime 24 ore (Di martedì 4 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiUltimi bollettini: Coronavirus, calano ulteriormente i contagi: +159 (ieri +239) ma con i tamponi quasi dimezzati. I morti sono +12 – Il bollettino della protezione civileCoronavirus, in Lombardia calano i nuovi contagi: +25 (ieri +38). Giù anche le vittime: +3 (ieri +8)Johns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (4 agosto 2020)L’epidemia da Coronavirus negli Stati Uniti continua a correre. Il Paese – secondo i dati della Johns Hopkins University ... Leggi su open.online

fanpage : La Francia ripiomba nella paura - fanpage : Il presidente del Comitato scientifico sul Covid in Belgio: “Qui è arrivata la seconda ondata” - SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Istat: 1,4 milioni di Italiani ha gli anticorpi. LIVE - fanpage : La ministra Azzolina ribadisce: “Dal 14 settembre tutti in classe in sicurezza” - LucioMM1 : @SiamolaGente @l_vegro @OpencovidM no, nessuna ipotesi genetica, bensì t-cell immunity addestrata dal raffreddore (… -