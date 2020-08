Coronavirus, ultime notizie – In Italia gli attualmente positivi sono 12.482. Lombardia, invariato il dato della terapia intensiva (9). L’Oms alla Russia: «I vostri vaccini devono essere sicuri» (Di martedì 4 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (4 agosto 2020) L’epidemia da Coronavirus negli Stati Uniti continua a correre. Il Paese – secondo i dati della Johns Hopkins University – ha toccato quota 4.713.568 contagi dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio delle vittime è di 155.469. Seguono il Brasile, con 2.750.318 casi, e l’India, con 1.855.745. Tra le Nazioni più colpite anche ... Leggi su open.online

