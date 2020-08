Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump: “Lockdown permanente non è percorribile” (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Il Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando circa 680mila morti. Il maggior numero di contagi è stato registrato finora negli Stati Uniti e in Brasile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 4 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Trump: “Lockdown permanente non è percorribile” – “Un lockdwon ... Leggi su tpi

fanpage : La Francia ripiomba nella paura - fanpage : 20 casi di Covid -19 in un solo giorno in una delle mete più gettonate dai vacanzieri italiani - fanpage : Il monito dell'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli - Notiziedi_it : Nelle ultime 24 ore c’è stato un brusco calo dei contagi da coronavirus - Notiziedi_it : Coronavirus, ultime notizie – La ministra Catalfo annuncia: «Contratto nazionale per i rider». Norvegia, stop a sca… -