Coronavirus, Trump: “I patrioti indossano la mascherina” (Di martedì 4 agosto 2020) Cambio di marcia per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che invita tramite una e-mail ad indossare la mascherina per arginare il Coronavirus Il presidente degli Stati Uniti cambia idea in merito all’utilizzo della mascherina per arginare il Coronavirus. “I patrioti indossano la mascherina”, questo è infatti il titolo di una e-mail firmata da … L'articolo Coronavirus, Trump: “I patrioti indossano la mascherina” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Coronavirus nel mondo, il dietrofront di Trump: 'I patrioti indossano la mascherina' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, dietrofront di #Trump: 'I patrioti indossano la mascherina' - Agenzia_Italia : Il presidente Usa: 'Le fake news stanno facendo gli straordinari per far sembrare gli Usa (e me) più brutti possibi… - corona_tweet : RT @GDS_it: #Coronavirus, negli #Usa 48 mila nuovi casi e 532 morti. #Trump: 'I patrioti indossano la mascherina' - GDS_it : #Coronavirus, negli #Usa 48 mila nuovi casi e 532 morti. #Trump: 'I patrioti indossano la mascherina'… -