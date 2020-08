Coronavirus, Trump fa dietrofront: 'I patrioti indossano la mascherina' (Di martedì 4 agosto 2020) Trump e le mascherine. 'I patrioti indossano la mascherina': è il titolo di una e-mail a firma Donald Trump inviata ai suoi fan. Nel testo il presidente americano invita a indossarla contro la ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus nel mondo, il dietrofront di Trump: 'I patrioti indossano la mascherina' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, dietrofront di #Trump: 'I patrioti indossano la mascherina' - Agenzia_Italia : Il presidente Usa: 'Le fake news stanno facendo gli straordinari per far sembrare gli Usa (e me) più brutti possibi… - giampodda : RT @PolScorr: Ormai resta solo la propaganda ufficiale del Cremlino a diffondere e sostenere le scemenze che #Trump dice alla sua nazione… - nicdonghia : #coronavirus masks are “patriotic” . Che qualcosa stia finalmente cambiando ? #trump #COVID19 -