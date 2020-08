Coronavirus, scacchista: “Positivo dopo il torneo in Austria” (Di martedì 4 agosto 2020) Va in Austria per giocare un torneo di scacchi e al ritorno a casa scopre di essere positivo al Coronavirus. Un possibile caso di “importazione” raccontato da un ventiseienne di Imola (Bologna) che in questi giorni sta ultimando il periodo di quarantena. La trasferta risale al mese scorso. Il torneo in questione si è disputato a St. Veit an Der Glan, in Carinzia, dall’11 al 18 luglio. Lo scacchista, pur senza tracciare alcun collegamento diretto con la sua situazione medica, riferisce anche delle misure profilattiche prese dagli organizzatori: durante le partite bisognava indossare una mascherina, ma fuori dalla sala, nell’atrio, dove i giocatori potevano intrattenersi per ore per chiacchierare o esaminare l’andamento degli incontri, non c’era alcun obbligo: “Come ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scacchista Coronavirus, scacchista: “Positivo dopo il torneo in Austria” Meteo Web