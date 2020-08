Coronavirus, quasi 1,5 milioni di italiani ha gli anticorpi (Di martedì 4 agosto 2020) Il 2,5% della popolazione ha sviluppato anticorpi per il SarsCov2. Test sierologici sono relativi a 64.660 persone. L’indagine di sieroprevalenza del ministero della salute e Istat. I test sierologici sono relativi a 64.660 persone. Gli anticorpi per il SarsCov2 sono stati sviluppati da 1 milione e 482mila persone. Il 2,5% della popolazione ha sviluppato anticorpi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

