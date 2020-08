Coronavirus: "Oltre la metà dei pazienti ha postumi con disturbi psichiatrici": lo studio (Di martedì 4 agosto 2020) Ansia, depressione, disturbi post traumatici da stress e insonnia: anche questi gli effetti lamentati dai pazienti che hanno combattuto e vinto il Covid-19. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Brain, Behavior and Immunity e frutto del lavoro di un team di esperti coordinati da Francesco Benedetti, psichiatra e Group leader dell’Unità di ricerca in psichiatria e psicobiologia clinica dell’Irccs Ospedale San Raffaele.Le analisi sono state portate avanti su un campione di 402 sopravvissuti (265 maschi e 137 donne) nell’ambulatorio di follow-up post Covid-19 attivato presso il San Raffaele lo scorso maggio: si tratta di un percorso di controllo per ex pazienti Covid che dura circa sei mesi e prevede visite con equipe multidisciplinari composte da medici internisti, ... Leggi su huffingtonpost

