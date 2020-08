Coronavirus, nuovo studio: “Ecco come si riproduce” (Di martedì 4 agosto 2020) Un’équipe di esperti ha identificato una proteina che potrebbe svolgere un ruolo chiave nella riproduzione del Coronavirus. Interrompendo la produzione della proteina virale PLpro si potrebbe inibire la riproduzione di Sars-CoV-2 e allo stesso tempo rafforzare la risposta immunitaria delle cellule umane. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature che potrebbe segnare … L'articolo Coronavirus, nuovo studio: “Ecco come si riproduce” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Coronavirus Covid-19: “Il Portale della Rinascita”, on line una vetrina per tutte le categorie del mondo del lavoro

Si chiama “Il Portale della Rinascita” e mette a disposizione visibilità gratuita “a tutte le categorie del mondo del lavoro che vogliono rinascere dalla pandemia”. “Il Coronavirus e il susseguente lo ...

