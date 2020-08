Coronavirus, negli Stati Uniti altri 46mila casi. Ora Trump difende l’uso della mascherina: «Indossarla è da patrioti» (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Usa Ansa Donald TrumpGli Stati Uniti hanno registrato nelle scorse 24 ore 46.321 nuovi contagi da Coronavirus e 532 morti. Il bilancio totale sale così a 4.713.500 casi e 155.402 vittime. Donald Trump sembra aver totalmente cambiato idea sull’uso dei dispositivi di protezione e ha inviato una mail ai suoi sostenitori, scrivendo «i patrioti indossano la mascherina». «So che ci è stata confusione sull’uso della mascherina, ma credo che dobbiamo Indossarla tutti quando non possiamo mantenere la distanza sociale», continua la mail. Il presidente Usa però ammette: «Non amo ... Leggi su open.online

