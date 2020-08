Coronavirus, muore nel casertano donna contagiata dalla badante (Di martedì 4 agosto 2020) C’è una nuova vittima di Coronavirus nel casertano. Una donna di 73 anni di Conca della Campania, ricoverata da una settimana al reparto di Rianimazione dell’ospedale Covid di Maddaloni, è morta. Era risultata positiva circa dieci giorni fa, quando emerse la positività della sua badante di origini rumene. A seguito di quel contagio, oltre alla … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : «Il Covid non esiste». Organizza un party con la famiglia: 14 contagi, muore la suocera - Corriere : «Il Covid non esiste». Organizza un party con la famiglia: 14 contagi, muore la suocera - radioalfa : Coronavirus, muore 81enne positiva di Casal Velino. Un nuovo caso covid anche ad Orria - ScicliNotizie : Muore l’anziano di Scicli colpito da coronavirus - RaffaellaIshwa1 : RT @CesareSacchetti: AstraZeneca,casa farmaceutica già condannata per frode,ha ottenuto l'immunità per gli effetti collaterali del vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore Coronavirus, nel Casertano anzianacontagiata dalla badante muore Il Mattino Coronavirus. È il Veneto la Regione con l'indice Rt...

Ora, il dato tragico del report di ieri è il nuovo decesso. Da settimane, se non mesi, il numero 45 relativo ai decessi correlati al Coronavirus era stabile nella tabella dell'Asl casertana. «La ...

Coronavirus, muore una donna in Campania: contagiata dalla badante

Purtroppo bisogna registrare un altro decesso da Coronavirus in Campania: è il terzo nel giro di quasi una settimana dopo l’85enne di Mondragone e il 43enne di Giugliano. Si tratta di una 73enne di ...

Ora, il dato tragico del report di ieri è il nuovo decesso. Da settimane, se non mesi, il numero 45 relativo ai decessi correlati al Coronavirus era stabile nella tabella dell'Asl casertana. «La ...Purtroppo bisogna registrare un altro decesso da Coronavirus in Campania: è il terzo nel giro di quasi una settimana dopo l’85enne di Mondragone e il 43enne di Giugliano. Si tratta di una 73enne di ...