Coronavirus. Martedì 4 agosto: sono 17 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – "Oggi registriamo 17 casi e zero decessi. Di questi 6 casi sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro. Tre sono i casi di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh. Parte la nuova campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio: 'Mask Lazio, su la maschera, giù i contagi!'." "Nella Asl Roma 1 sono 4 i casi nelle ultime 24h e tra questi due uomini ora ricoverato uno all'Umberto I e uno alla Columbus. Un caso riguarda una donna di nazionalità peruviana per la quale è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono 3 i casi nelle ultime 24h e di questi un uomo di ...

