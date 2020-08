Coronavirus: Macron annuncia 160 mln per bonus badanti (Di martedì 4 agosto 2020) PARIGI, 04 AGO - Emmanuel Macron ha annunciato oggi che lo Stato francese e i dipartimenti, equivalente francese delle province, stanzieranno 160 milioni di euro per versare un bonus eccezionale '... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - PARIGI, 04 AGO - Emmanuel Macron ha annunciato oggi che lo Stato francese e i dipartimenti (equivalente francese delle province) stanzieranno 160 milioni di euro per versare un bonus ...

Francia: Macron, 160 milioni di euro per bonus a servizi di assistenza domiciliare

Parigi, 04 ago 14:50 - (Agenzia Nova) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che verranno sbloccati 160 milioni di euro per versare un bonus eccezionale ai circa 320 mila lavoratori ne ...

