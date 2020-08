Coronavirus, l’infettivologo Bassetti rilancia: «Basta con il terrorismo: spaventa la popolazione» (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto)Secondo l’indagine di sieroprevalenza – condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) – 1 milione e 482mila italiani hanno sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus. Numeri che secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, «danno una dimensione decisamente diversa del fenomeno». «Si tratta di un’infezione con una contagiosità più alta rispetto all’influenza stagionale, ma con un letalità per gli infetti decisamente inferiore ai numeri riportati», dice Bassetti ospite di Agorà Estate, su Rai Tre. «Se pensiamo che tutti i 35mila decessi in Italia siano tutti legati al Covid, e sarà tutto da dimostrare, ... Leggi su open.online

Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - d_essere : RT @riktroiani: Prof. #Bassetti: 'L'emergenza sanitaria-ospedaliera non c'è più: al momento in Italia ci sono gli stessi ricoverati gravi c… - FsSenni : RT @riktroiani: Prof. #Bassetti: 'L'emergenza sanitaria-ospedaliera non c'è più: al momento in Italia ci sono gli stessi ricoverati gravi c… - LuigiGuazzoni : RT @flayawa: “l'infettivologo Matteo #Bassetti: Noi negazionisti? Sono loro a fare terrorismo' Attaccato dai media, insieme al prof. #Zangr… - Nostromo_Mijas : RT @Libero_official: 'Il terrorismo di presunti esperti che si occupano di zanzare': l'infettivologo #Bassetti definitivo sul #coronavirus… -

