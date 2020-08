Coronavirus Lazio oggi: i dati del bollettino del 4 agosto e il focolaio di Cassino “importato” dalla Puglia (Di martedì 4 agosto 2020) I dati dell’andamento del Coronavirus oggi nel Lazio secondo il bollettino della Regione: oggi 17 nuovi casi e zero decessi. Un focolaio a Cassino con 4 casi e altri 2 legati allo stesso cluster nella Asl Roma 3. Coronavirus Lazio oggi: i dati del bollettino del 4 agosto La Regione specifica che ci sono 3 casi di importazione e un focolaio di origine familiare per sei casi: i positivi sono di rientro dalla Puglia. Tra i casi di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh. Nella Asl Roma 1 4 casi nelle ultime 24 ore ... Leggi su nextquotidiano

Resta invariata la situazione di Civitavecchia sul fronte Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che oggi non ci sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Non ci sono ...Coronavirus, il bollettino nel Lazio di oggi, martedì 4 agosto 2020. Il Lazio registra oggi 17 casi e zero decessi. Di questi 6 casi sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro. Tre sono ...