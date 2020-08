Coronavirus Italia, nuovo focolaio: 97 contagi ma l’azienda rimane aperta (Di martedì 4 agosto 2020) Un focolaio di Coronavirus con 97 positivi è stato individuato in un'azienda agricola della provincia di Mantova. Lo ha comunicato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. La stessa provincia era stata al centro di un allerta all'inizio del mese di luglio per i focolai nati in cinque macelli della zona. Nel Mantovano focolaio con 97 positivi: tre hanno sintomi lievi, gli altri asintomatici "Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall'ATS della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da Regione Lombardia ha consentito di individuare e circoscrivere un focolaio Covid con 97 casi positivi in un'azienda agricola del Mantovano. Tre di questi mostravano sintomi lievi, gli altri sono asintomatici", si legge in una nota di Regione Lombardia. Tutto è partito da ... Leggi su howtodofor

