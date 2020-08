Coronavirus Italia, il bollettino del 4 agosto: 190 nuovi contagi, la situazione in Sicilia (Di martedì 4 agosto 2020) Il Coronavirus continua a essere protagonista indesiderato in Italia: sono 190 i nuovi contagi nella giornata di martedì 4 agosto.Il Covid 19 nelle ultime 24 ore ha purtroppo stroncato altre cinque vite, i casi rispetto a ieri sono 31 in più per un totale di 248.419, il totale dei morti è di 35.171. Soltanto in tre regioni non si sono registrati casi: parliamo di Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Sale nuovamente il numero dei ricoverati con sintomi: sono 27 in più rispetto a ieri, sono infatti 761 i pazienti affetti da Coronavirus. I ricoveri in terapia intensiva sono invece rimasti stabili: 41, con dieci regioni che non hanno malati nelle rianimazioni. In isolamento domiciliare ci sono invece 11.680 persone, 19 meno di ieri e gli attualmente positivi ... Leggi su mediagol

