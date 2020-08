Coronavirus Italia, bollettino del 4 agosto: 248.419 casi totali, 5 morti in 24 ore (Di martedì 4 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 248.419. Le vittime, in totale, sono 35.171, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 12). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 190 casi (ieri +159). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

