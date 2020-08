Coronavirus, Iran: governo ha nascosto numero reale di morti (Di martedì 4 agosto 2020) Un’inchiesta giornalistica condotta dalla Bbc avanza il sospetto che in Iran, il governo stia nascondendo il numero reale di morti per il Coronavirus. Un’inchiesta giornalistica della Bbc getta moltissime ombre sulle gestione dell’epidemia di Coronavirus da parte del governo Iraniano. Una fonte anonima ha infatti inviato diversi documenti riservati all’emittente del Regno Unito. Analizzandoli, i … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #IRAN, #DATI #TRUCCATI! Ecco #TUTTA la verità sul numero #REALE delle #VITTIME da #COVID-19 - SimoneCaramanno : #smm I dati trasmessi dall'Iran e sconfessati dalla Bbc sui morti sono l'ultimo caso di bollettini falsati, teorie… - sharshalimar : RT @Daffodil27: Un gruppo di autisti di autobus urbani a Urmia (W Iran) si è radunato davanti all'edificio della compagnia. Protesta per il… - cristinabenell2 : qualcuno si ricorda gli albori del coronavirus? partì dalla cina e ne furono colpiti italia e iran- tutti e tre pae… - augusto_amato : Coronavirus, in Francia mascherine obbligatorie all’aperto in 69 comuni. Iran, “più di 42mila morti: il triplo dell… -