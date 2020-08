Coronavirus, in Lombardia un morto e 44 nuovi casi (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. (Adnkronos) – In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44 nuovi casi di persone positive al Coronavirus, di cui 14 ‘debolmente positivi’ e 4 emersi a seguito di test sierologici. è quanto riportano i dati ufficiali diffusi oggi dalla Regione. Da ieri si è verificato inoltre un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime della pandemia in Lombardia a 16.819.Diminuiscono le persone positive al Coronavirus ricoverate non in terapia intensiva negli ospedali della Lombardia: a oggi, secondo i dati ufficiali della Regione, sono 160, 2 in meno rispetto a ieri, 3 agosto. Restano stabili invece i letti occupati nelle terapie intensive, 9 in tutta la Regione.Continuano ad aumentare inoltre i guariti e dimessi ... Leggi su calcioweb.eu

lorepregliasco : Indagine sieroprevalenza coronavirus @istat_it @MinisteroSalute: i positivi sono circa 1,5 milioni, pari al 2,5% de… - RegLombardia : #LNews Oggi si registrano 48 dimessi e guariti e nessun nuovo contagio in 8 province: Como, Cremona, Lecco, Lodi, M… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati: calano i tamponi e i nuovi casi, sono 239 in 24 ore. Altri 8 morti, tutti in Lombardia - RitaChiaro : Coronavirus: Nas nelle Rsa a Como, sequestrate 363 cartelle deceduti - Lombardia - - BrunaNerazzurra : RT @RegLombardia: #LNews continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non… -