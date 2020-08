Coronavirus, in leggero aumento i nuovi casi: 190 in 24 ore. Altre 5 vittime. Tre Regioni a contagi zero (Di martedì 4 agosto 2020) Tornano ad aumentare, anche se leggermente, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 190 le persone risultate positive nell’ultima giornata, contro le 159 di ieri, con il totale che sale così a 248.419 dall’inizio della pandemia. Ieri erano state cinque le Regioni a contagio zero, mentre oggi sono solo tre: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Calano invece le vittime: 5 in 24 ore, contro le 12 i ieri, che portano il totale a 35.171. Da ieri sono risultate guarite 177 persone, 200.766 dalla comparsa del virus nel nostro Paese. Un numero che non permette di registrare un calo di coloro che sono attualmente malati: questo dato mostra infatti un ... Leggi su ilfattoquotidiano

