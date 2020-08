Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 3 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Il bollettino del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia e i dati per il 3 agosto della Protezione Civile: ci sono 190 nuovi positivi e cinque morti con 43788 tamponi effettuati Le regioni a zero casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I ricoverati in terapia intensiva sono sempre 41, mentre sono 27 in più i ricoverati con sintomi. Diminuiscono invece di 19 unità le persone in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi ora sono 12482 mentre sono 177 i dimessi o guariti. Per quanto riguarda il riparto regionale, nel Lazio oggi ci sono 17 nuovi casi di positivi al Coronavirus e un decesso. Solo tre casi sono di importazione mentre ... Leggi su nextquotidiano

