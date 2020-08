Coronavirus in Italia, morti quasi al minimo storico: il bollettino di oggi (Di martedì 4 agosto 2020) L’emergenza Coronavirus in Italia ha fatto segnare nuovi casi e decessi anche nella giornata di oggi, 4 agosto 2020. Tendenza invertita rispetto alla giornata di ieri, quando erano calati i nuovi contagi ed aumentati i morti. oggi, invece, i morti sono tornati vicino al minimo storico. Tutto questo mentre l’Istat fa sapere che i dati reali della pandemia sarebbero ben altri. Coronavirus Italia, il bollettino del 4 agosto Dai numeri diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, si apprende che il totale dei positivi al virus in Italia oggi è di 12.482: rispetto alla giornata di ieri, si sono registrati 190 ... Leggi su thesocialpost

matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - M5S_Europa : Anche il @nytimes elogia l'#Italia. Il modo in cui abbiamo affrontato la #pandemia rappresenta un modello da seguir… - DPCgov : ????????#3agosto È tutto pronto per la missione in Azerbaigian! L’Italia continua a dimostrare il proprio aiuto ai Paes… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 159), pe… - Carlo_Asterix : RT @Agenzia_Ansa: Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 159), pe… -