Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 4 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 4 agosto L’Italia continua a gestire la circolazione del Coronavirus nonostante le riaperture, nonostante la circolazione legata al turismo e nonostante i diversi focolai attivi nel Paese. In leggera ripresa la curva dei contagi nel nostro Paese con 190 positivi nelle ultime 24 ore. Sono sei le regioni con una crescita a due ... Leggi su newsmondo

