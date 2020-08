Coronavirus: in America Latina superati 5 milioni di contagi, oltre 202.000 morti (Di martedì 4 agosto 2020) La pandemia ha causato oltre 202.000 vittime nella regione, dove il Brasile rimane il paese più colpito con quasi 95.000 morti Leggi su firenzepost

petergomezblog : #Coronavirus, a Melbourne deciso il coprifuoco notturno. In America Latina 200mila morti. In Grecia torna l’obbligo… - TizianaFerrario : l'elogio dell'Italia del Nytimes. con il premio nobel Krugman.Perché l'America non può essere come l'Italia? L'a… - FirenzePost : Coronavirus: in America Latina superati 5 milioni di contagi, oltre 202.000 morti - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in America Latina oltre 5 milioni i contagi - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in America Latina oltre 5 milioni i contagi -