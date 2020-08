Coronavirus, il presidente della Cri: “Gli asintomatici sono il 30%, le misure sono state efficaci” (Di martedì 4 agosto 2020) Le persone entrate in contatto con il Covid-19 in Italia sono state in realtà sei volte di più rispetto al totale dei casi registrati ufficialmente: “io non sono un medico però da quest’indagine ho capito almeno due cose: la prima è che il 30 per cento delle persone è asintomatico, cioè circola senza neanche sapere di avere il virus. E proprio per questo motivo la seconda cosa è ancora più importante: l’efficacia delle misure prese. Il lockdown in Italia ha limitato i danni”. Lo afferma in un’intervista sul Corriere della Sera, Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana che aggiunge: “Il lavoro non è finito: ... Leggi su meteoweb.eu

WASHINGTON. Il presidente Usa, Donald Trump, sta cercando in ogni modo di risalire la corrente dei sondaggi che lo danno dietro John Biden. E mentre prosegue la sua battaglia contro il voto per posta, ...

Coronavirus, Donini: "Ospedali fuori dalla crisi, ma il virus gira ancora"

L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini fa il punto, in una intervista a Repubblica Bologna, sulla situazione coronavirus ... "Tutte le ordinanze del presidente Stefano Bonaccini ...

