Coronavirus, il dj sputa il drink sulla folla, poi passa la bottiglia: il video è virale (Di martedì 4 agosto 2020) Spagna, il dj sputa sulla folla e tutti bevono dalla stessa bottiglia: il video virale In barba al Coronavirus, un dj ha bevuto del liquore direttamente dalla bottiglia, dopodiché ha sputato sulla folla presente nel locale e, infine, ha passato la bottiglia a tutti i presenti. La scena è stata immortalata in un video che ha fatto immediatamente il giro del web. La vicenda è accaduta in Spagna, precisamente al Kokun Ocean Club, Torremolinos in Costa del Sol. Il dj in questione, Fali Sotomayor, nel video beve da una bottiglia dopodiché sputa sulla ... Leggi su tpi

