Coronavirus, il Consiglio Scientifico della Francia: “Equilibrio fragile” (Di martedì 4 agosto 2020) “L’equilibrio è fragile e possiamo precipitare in ogni momento” in una situazione di ripresa incontrollata dell’epidemia da Covid-19 in Francia. L’allarme parte dal Consiglio Scientifico che guida le scelte dell’esecutivo di Parigi sull’emergenza pandemica. “Il futuro dell’epidemia a breve termine è in gran parte nelle mani dei cittadini”, avverte l’organismo nel suo ultimo documento. Aldilà della situazione dell’estate, il Consiglio ritiene “altamente probabile che una seconda ondata si verifichi in autunno o in inverno”. “La Francia si trova in una situazione controllata ma fragile, con una recrudescenza della circolazione del virus in estate”, si ... Leggi su meteoweb.eu

Miti_Vigliero : RT @EasyInve: Ieri ho avuto la fortuna di intervistare Franco #Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, tra i gli esperti p… - Margigiambi : RT @EasyInve: Ieri ho avuto la fortuna di intervistare Franco #Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, tra i gli esperti p… - agilex2 : RT @EasyInve: Ieri ho avuto la fortuna di intervistare Franco #Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, tra i gli esperti p… - CastigliMirella : RT @EasyInve: Ieri ho avuto la fortuna di intervistare Franco #Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, tra i gli esperti p… - mattdra2020 : RT @EasyInve: Ieri ho avuto la fortuna di intervistare Franco #Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, tra i gli esperti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Consiglio Coronavirus ultime notizie. Onu: da chiusure scuole catastrofe generazionale. Esperti Germania e Belgio, la seconda ondata è già qui Il Sole 24 ORE Bilancio, l’opposizione: “Il Comune fa sconti sulle seconde case e lascia briciole a famiglie e imprese”

La mattina del primo agosto si è svolto il Consiglio comunale di Orbetello, che vedeva come punti all’ordine del giorno le tariffe Imu, Tari e l’Irpef e il bilancio di previsione 2020. “L’amministrazi ...

Irrigazione Nasale contro il Covid?

Lo consiglio a tutti, non solo per coloro che hanno problemi ... Benefits and Safety of Nasal Saline Irrigations in a Pandemic—Washing COVID-19 Away. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online ...

La mattina del primo agosto si è svolto il Consiglio comunale di Orbetello, che vedeva come punti all’ordine del giorno le tariffe Imu, Tari e l’Irpef e il bilancio di previsione 2020. “L’amministrazi ...Lo consiglio a tutti, non solo per coloro che hanno problemi ... Benefits and Safety of Nasal Saline Irrigations in a Pandemic—Washing COVID-19 Away. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online ...