Coronavirus, il bollettino della Campania: 2 nuovi positivi su meno di mille tamponi (Di martedì 4 agosto 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 2tamponi del giorno: 928Totale positivi: 5.022Totale tamponi: 338.

Ancora stazionari, con un lievissimo rialzo, i casi positivi al Covid-19, quest'oggi in Liguria. Il classico bollettino emesso da Alisa, infatti, segnala 1.149 casi, due in più di ieri. In totale i ...In Lombardia sono 44 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 14 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici, a fronte di 5.696 test sierologici effettuati. Lo comunica la regione nel ...