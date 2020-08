Coronavirus, il bollettino del 4 agosto: tutti i dati del Ministero della Salute (Di martedì 4 agosto 2020) Come di consueto il Ministero della Salute ha fornito i dati odierni legati alla situazione Coronavirus in Italia: aumentano gli attualmente positivi, 5 morti Coronavirus, 190 contagiati, 5 morti e 177 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Questo è quanto emerge dal bollettino odierno emesso dal Ministero della Salute. C’è un leggero aumento dei casi di persone attualmente positivi (12.482 totali, +8 rispetto alle ultime 24 ore) con una piccola impennata di ricoverati con sintomi (+27 per un totale di 761 casi) mentre resta invariata la situazione della terapia intensiva con 41 unità. Scende invece il numero degli asintomatici (-19 nelle ultime 24h con 11.680 casi). I casi ... Leggi su zon

